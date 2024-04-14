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Hizbullah İsrail'in askeri karargahını hedef aldı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını bildirdi.

Hizbullah İsrail'in askeri karargahını hedef aldı mask

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerinde yer alan Keyla askeri üssündeki hava ve füze savunma karargahının vurulduğu belirtildi.

Saldırıda onlarca katyuşa füzesinin kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının, Lübnan'ın güneyi ya da Suriye üzerinden mi gerçekleştirildiğine dair detaylı bilgi verilmedi.

# hizbullah, israil, Gole Tepesi, Keyla

14 Nis 2024 - 01:55 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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