Baş: "Savaşa mesafe koymalıyız"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, İran- İsrail arasında bir savaş gerçekleşirse, Türkiye'nin bu savaşa uzak mesafeli davranması gerektiğini belirtti, Baş'ın paylaşımı şöyle: Bu gece herkes “ben haklıyım” diyecek ama “ben bu oyunda yokum” diyen kazanacak.

Savaşa mesafe koymalıyız." dedi.