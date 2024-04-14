Ürdün, İsrail'e desteğini açıkladı

İran'ın İsrail'e drone saldırıları düzenlemeye başlamasından sonra Dünya'da sıcak dakikalar yaşanıyor. Bazı ülkeler ise desteklediği tarafı dile getirmeye başladı. Edinilen bilgiye göre Ürdün İsrail'i desteklediğini açıkladı.
Devamı gelecek..
İran'ın İsrail'e saldırmaya başlamasıyla beraber bazı ülkeler hangi ülkeyi desteklediklerini açıkladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.