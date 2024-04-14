Ürdün, İsrail'e desteğini açıkladı

İran'ın İsrail'e drone saldırıları düzenlemeye başlamasından sonra Dünya'da sıcak dakikalar yaşanıyor. Bazı ülkeler ise desteklediği tarafı dile getirmeye başladı. Edinilen bilgiye göre Ürdün İsrail'i desteklediğini açıkladı.

Devamı gelecek..