THY’nin Tahran seferini yapan uçağı geri döndü

Gece saatlerinde İsrail’e drone saldırılarında bulunan İran, olası saldırılara karşı hava sahasını tüm uçuşlara kapatmıştı. İki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle iki gün boyunca Pegasus Havayolları seferlerini iptal etti. THY’nin Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri dönerken, Şiraz, İsfahan ve Meşhed seferini yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.