İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ülkesine yönelik beklenen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Netanyahu, bir video mesajında, "İsrail vatandaşları, son yıllarda ve hatta son haftalarda, İran'dan doğrudan bir saldırı olasılığına hazırlanıyor" dedi.

Başbakan şu ifadeleri kullandı:

“Savunma sistemlerimiz hazır durumda. Hem savunma hem de saldırı senaryolarına karşı hazırlıklıyız. İsrail devleti güçlüdür, İsrail Savunma Kuvvetleri güçlüdür, halkımız güçlüdür.”

Netanyahu, ABD'nin yanı sıra İngiltere, Fransa ve diğer birçok ülkenin desteğine teşekkür etti ve ekledi:

“Bir ilkeyi benimsedik: Kim bizi incitirse, biz de onu inciteceğiz. Her türlü tehdide karşı kendimizi savunacağız. Bunu sakin ve kararlı bir şekilde gerçekleştireceğiz.”

İsrail vatandaşlarına hitap eden Netanyahu, “Sakin olduğunuzu biliyorum” dedi ve verilen talimatların yerine getirilmesini istedi.