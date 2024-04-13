Ürdün hava sahasını kapattığını duyurdu

İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını bombalamasının ardından İran'ın misilleme yapması beklenirken, Ürdün'de önemli bir gelişme yaşandı. Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka'nın bildirdiğine göre, Ürdün hava sahasını geçici olarak gelen, giden ve transit geçen tüm uçaklara kapattı.

NE OLMUŞTU?

1 Nisan'da İsrail, Şam'daki İran büyükelçilik yerleşkesinde bulunan konsolosluk binasına hava saldırısı gerçekleştirmişti. Bu saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırının ülkenin topraklarına yapılmış bir saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak" şeklinde ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditlerine karşılık olarak Tel Aviv'e "kesintisiz" desteklerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise, "İran, topraklarından bize saldırırsa misilleme yapacağız, İran'a cevap vereceğiz" açıklamasını yapmıştı.

Bazı ülkeler, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunmuştu.