İran, İsrail'e drone saldırısı başlattı!

Edinilen bilgiye göre İran- İsrail savaşı başladı. İran, İsrail'e drone savaşı başlattı.

İran Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada: “İran'a saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail'e açan herkese karşılığını vereceğiz.” ifadelerine yer verdi. Başlatılan saldırıyı Devrim muhafızlarının üstlendiği duyuruldu.

İran drone saldırısından sonra seyir füzelerini ateşledi. Edinilen bilgiye göre İran'ın Balistik füzelerini de ateşleyeceği bekleniyor.