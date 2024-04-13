İran, İsrail'e drone saldırısı başlattı!

Edinilen bilgiye göre İran- İsrail savaşı başladı. İran, İsrail'e drone savaşı başlattı.
İran Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada: “İran'a saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail'e açan herkese karşılığını vereceğiz.” ifadelerine yer verdi. Başlatılan saldırıyı Devrim muhafızlarının üstlendiği duyuruldu.
İran drone saldırısından sonra seyir füzelerini ateşledi. Edinilen bilgiye göre İran'ın Balistik füzelerini de ateşleyeceği bekleniyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.