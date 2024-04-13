Hafif ticari araca otomobil çarptı

Video için play'e tıklayın

Kaza, saat 12.30 sıralarında, D-100 kara yolu Gümüşpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara istikametine giden Sezgin Sağlam idaresindeki 34 AED 656 plakalı otomobil, yol kenarındaki dinlenme tesisinden caddeye çıkan Ender Özdemir idaresindeki 34 EIS 542 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle kavşaktaki yeşil alana savruldu. Sürücüler Sezgin Sağlam ve Ender Özdemir ile otomobildeki Emirhan Kavi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.