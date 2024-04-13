Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, diyanet hizmetlerini daha yakından sağlamak için kurulan Türkiye Diyanet Vakfı’nın Genel Kurulu’nu yapmak üzere geldiği İtalya’da Papa Francesco ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu sabah Vatikan’da gerçekleştirilen görüşmeye Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş da katıldı. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin faydalı olduğunu dile getiren Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu da Papa’ya sunduğunu belirtti.

Bu buluşma sonrası Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’nde Türk gazetecilere açıklama yapan Erbaş, “Dünyanın gündeminde olan önemli konuları ve özellikle Filistin’de yaşananlarla ilgili mesajlar taşıyan sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu bu görüşmede Papa’ya takdim ettik. Cumhurbaşkanımız bu mektuplarında Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrarın mümkün olmayacağını ifade etmişlerdir. Mektuplarında aynı şekilde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin vücut bulmasının ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almasının şart olduğu mesajı verilmiştir,” diye konuştu.

PAPA’DAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Görüşmenin ana merkezini İsrail’in Filistin’de işlediği cinayet, katliam ve insanlık suçlarının oluşturduğunu anlatan Erbaş, “Barış ve birlikte yaşamanın simgesi olan Kudüs’ün İsrail zulmü altında olduğu, Müslüman, Hıristiyan demeden, bebek, çocuk, masum demeden, cami, kilise gözetmeden her yerin yakılıp yıkıldığı, çocuk, yaşlı, hasta, kadın demeden herkesin katledildiği bir durumla karşı karşıyayız. Bu duruma bir son vermek için birlikte çalışılması ve dünyanın dikkatinin daha fazla Filistin’e, Gazze’ye çekilmesi ve İsrail zulmünün durdurulması konusunu dile getirdik,” diye sözlerini sürdürdü.

Papa Francesco’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya barışı için gücü olan ve çok çalışan az sayıda liderden birisi olduğunu vurguladığını belirten Ali Erbaş, “Bu sebeple şahsen kendisine selamlarımızı iletmemizi istedi ve yaptıkları için çok teşekkür ediyorum, ifadesini kullandı,” dedi.

Erbaş, Papa ile buluşmalarının gerçekten çok önemli olduğunu sözlerine ekleyerek, “İnşallah Gazze’de akan kanın, yapılan zulmün, katliamın, soykırımın son bulması konusunda bütün insanlığın dikkatinin tekrar çekilmesi ve özelikle bir an önce, acilen ateşkesin sağlanması konusunda herkesin seferber olması, her kesimin, her yetkilinin mutlaka bu konuda bir şeyler yapmasını çok önemsiyoruz,” dedi.

Erbaş, Papa’nın Türkiye’ye yaptıklarından dolayı teşekkür ettiğini, dünya liderleri içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki gayretlerini her zaman hayırla yad ettiğini de ekledi. Erbaş, bir soru üzerine, Papa ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında şu an itibariyle bir görüşme planlanmadığını da belirtti.

ERDOĞAN: DÜNYA BARIŞI İÇİN VATİKAN’LA DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİMİZİ DAHA DA GELİŞTİRMEKTE KARARLIYIZ

İletişim Başkanlığı’ndan görüşmenin ardından yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Papa Francesco’ya Erbaş aracılığıyla ilettiği Filistin odaklı mektubun içeriği paylaşıldı. “Saygıdeğer Papa Hazretleri” hitabıyla başlayan mektupta Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet işleri Başkanımızı kabulünüz vesilesiyle, saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum.

Tarihsel derinliğe sahip Türkiye-Vatikan ilişkilerinin giderek ivme kazanmasından memnuniyet duyuyorum.

Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım’ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü desteklerken, Filistinli masum sivillerin yaşam hakkının ve haklı davasının savunulmasında da en ön sıralarda yer almış, almaya da devam etmektedir.

Türkiye, 7 Ekim 2023 tarihinden beri gönderdiği 45 bin tona yakın insani malzemeyle Gazze'ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumuna gelmiştir. Aralarında Hristiyanların da bulunduğu, 450 refakatçinin eşliğinde, 429 Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi de ülkemizde sürdürülmektedir.

Öldürmenin tüm Semavi dinlerce haram kılındığı bilincine sahip olan insanlık, Gazze'de uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemelidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, camiler, kiliselerin bilerek bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir.

Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin vücut bulması ve uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini alması şarttır.

İnsani yardımların ulaştırılamaması nedeniyle açlıktan ölümlerin baş gösterdiği Gazze'de mübarek Ramazan ayında dahi ayrım gözetmeksizin devam eden İsrail saldırıları ve üçüncü yılına giren Ukrayna Savaşı’nın küresel etkileri başta olmak üzere, karşı karşıya bulunduğumuz meydan okumalar, uluslararası toplumun iş birliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesini gerekli kılmaktadır.

Dünya çapında yayılan İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi son dönemde toplumlararası barış ve istikrarı tehdit eden eğilimler de akılda bulundurulduğunda dünyamız, kapsayıcı ve akılcı siyasete, her koşulda bütün taraflarla diyalog kurabilen aktörlere, tarihte hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır.

Bu anlayış çerçevesinde, ortak insani değerlerimiz ve dünya barışına hizmet etme gayemiz temelinde, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı anlayış kültürünü yaygınlaştırmak üzere, Vatikan’la diyalog ve iş birliğimizi daha da geliştirmekte kararlıyız.

Bu vesileyle, Milletim ve şahsım adına sağlık ve esenlik temennilerimi tekrarlıyorum.”

ERBAŞ: PAPA İLE AİLEYİ TEHDİT EDEN UNSURLARI DA GÖRÜŞTÜK

İtalya’daki programına Milano ve Venedik ziyaretleriyle devam edecek olan Ali Erbaş, Papa ile görüşmelerinde aile ve aileyi tehdit eden unsurlar konusunda da istişarelerde bulunduklarını, çevrenin, ailenin, dünyanın korunması konularında neler yapılabildiği hususlarını ele aldıklarını da ekledi.