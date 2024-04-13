- Yaşam

Kaza sonrası teleferiğe ilgi yüzde10'a düştü

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası İzmir'in Balçova ilçesinde yer alan Teleferik Tesisleri'nde de ziyaretçi sayısının azalmasına neden oldu.

Kaza sonrası teleferiğe ilgi yüzde10'a düştü mask
Kaza sonrası teleferiğe ilgi yüzde10'a düştü
Kaza sonrası teleferiğe ilgi yüzde10'a düştü
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB standartlarında yenilenerek 2014 yılında hizmete aldığı Teleferik Tesisleri'ne, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kazanın ardından, ilgi azaldı. Teleferik yetkililerinden alınan bilgiye göre bayram tatiliyle her yaştan kişinin ilgi gösterdiği tesiste ziyaretçi sayısı düştü. Seferlerin normal devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bayram tatili nedeniyle tesisimizde daha fazla yoğunluk olması gerekirdi. Özellikle çocuklu ailelerin rahatlıkla zaman geçirecekleri bir yer, ancak Antalya'daki bu vahim kaza yüzünden daha sakin kaldı. Tesiste şu an yaklaşık 200 kişi var. Kazadan önceki günlük ortalama ziyaretçi sayımız 2 bin civarındaydı. Teleferiklerin bakımları günlük, haftalık, aylık olarak yapılıyor. Çünkü ihmaller vahim kazalara neden olabilir" denildi.

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13 Nis 2024 - 14:50 DHA İzmir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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