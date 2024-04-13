Beypazarı'nda havuç hasadı sürüyor

Üreticiler, 25 bin dekarda yetiştirilen havuçların hasadını bayram tatilinde de sürdürdü. Hasat edilen ürünler, daha sonra İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere gönderilmek üzere paketlendi.

Havuç paketlemede çalışan Dilek Erkmen, bayramlaştıkları arkadaşlarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Atike Çelik ise çalışarak ailesine destek olduğunu ifade ederek, "Çalışıyoruz, elimiz parasız kalmıyor." dedi.