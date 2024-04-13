- Ekonomi

Beypazarı'nda havuç hasadı sürüyor

Türkiye'de havuç üretiminde öne çıkan Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hasat devam ediyor.

Beypazarı'nda havuç hasadı sürüyor
Beypazarı'nda havuç hasadı sürüyor
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Üreticiler, 25 bin dekarda yetiştirilen havuçların hasadını bayram tatilinde de sürdürdü. Hasat edilen ürünler, daha sonra İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere gönderilmek üzere paketlendi.

Havuç paketlemede çalışan Dilek Erkmen, bayramlaştıkları arkadaşlarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Atike Çelik ise çalışarak ailesine destek olduğunu ifade ederek, "Çalışıyoruz, elimiz parasız kalmıyor." dedi.

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13 Nis 2024 - 14:48 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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