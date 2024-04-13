Beypazarı'nda havuç hasadı sürüyor

Üreticiler, 25 bin dekarda yetiştirilen havuçların hasadını bayram tatilinde de sürdürdü. Hasat edilen ürünler, daha sonra İstanbul başta olmak üzere çeşitli şehirlere gönderilmek üzere paketlendi.
Havuç paketlemede çalışan Dilek Erkmen, bayramlaştıkları arkadaşlarıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Atike Çelik ise çalışarak ailesine destek olduğunu ifade ederek, "Çalışıyoruz, elimiz parasız kalmıyor." dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.