Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Genç kara yolunda meydana geldi. Kavşağa doğru, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri bilinmeyen 12 D 0728 plakalı minibüs ile 12 AAL 449 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.