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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bingöl'de, aynı yönde seyir halindeki minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı mask
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde, Bingöl- Genç kara yolunda meydana geldi. Kavşağa doğru, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri bilinmeyen 12 D 0728 plakalı minibüs ile 12 AAL 449 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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13 Nis 2024 - 14:44 DHA Bingöl- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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