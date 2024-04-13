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"Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan unsurlarının botla denize bıraktığı düzensiz göçmenlerin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığını açıkladı.

"Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı" mask
"Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı"
"Yunanistan'ın denize bıraktığı göçmenler kurtarıldı"
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile 11 Nisan 2024'te icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurlarının Sisam Adası'nın doğusu ve Bulamaç Adası'nın güneydoğusu ile Bodrum'un kuzeybatısında kalan bölgede, düzensiz göçmenleri taşıyan 2 adet botu denize bırakarak bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

# ile, sosyal, Nisan

13 Nis 2024 - 14:37 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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