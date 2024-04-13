Avcılar’da taksiyi kurşunlaydılar

İstanbul, Avcılar'da meydana gelen olayda, Omar Şhabi bindiği taksiyle giderken içinde 2 kişinin bulunduğu araç yollarını kesti. Aracın camından sarkan saldırgan taksiye doğru ateş açtı.Taksi durunca saldırgan araçtan inerek ateş etmeye devam etti. Bu sırada taksi şoförü geri giderek kaçmaya çalışırken saldırgan, Şhabi’ye tabancayla bir kez daha ateş etti. Saldırgan yaya olarak kaçarken, sürücü ve diğer şüphelinin içinde bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken taksiye birden fazla mermi isabet ettiği belirlendi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin olayda kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Ekipler, otomobilin Beylikdüzü Ambarlı Limanı yönünde seyir halinde olduğunu belirledi. Otomobil, Yakuplu Mahallesinde durudurularak Mehmet A., Efecan H. ve Batuhan K. gözaltına alındı. Otomobil içinde yapılan aramada otomatik silah ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.