‘Horonlu-gollü’ HES protestosu

Çaykara ilçesindeki Solaklı Deresi üzerinde, 2012'de Trabzonspor’un sahibi olduğu, Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Tic. Ltd. Şti tarafından 'Uzungöl Regülatörü Hidroelektrik Santral (HES) Projesi' oluşturulup, proje için ÇED raporu alındı. Raporun ardından HES’e karşı çıkan yöre halkının yargıya başvurmasıyla; 2014 yılında Danıştay 14’üncü Dairesi, Trabzon idare Mahkemesi’nin HES kararını bozdu. 2023’te ise Trabzonspor, Uzungöl HES’in yüzde 90’ını ADV Elektrik Üretim Ticaret A.Ş Firması’na sattı. Aradan geçen sürede HES için bölgede herhangi bir çalışma başlatılmadı.

ÇALIŞMA BAŞLADI UZUNGÖLLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu HES alanında şantiye kurulduğunu ve çalışma başlatıldığını ileri süren yöre halkı, turizmciler ve bazı sivil toplum kuruluşları, HES projesinin iptali için protestoda bulundu. Göl çevresindeki protesto öncesi yöresel sanatçı Onay Şahin konser verdi. Şahin, seslendirdiği atma türküde bölgeye HES istemediklerini ifade ederken, kalabalıktaki bölge halkı, ‘Uzungöl’e HES, vallahi pes’, 'Dereler halkındır satılamaz', 'HES varsa sıkıntı var', 'Alan kim satan kim', 'Uzungöl rant alanı değil koruma alanıdır' yazılı dövizler taşıdı. Kemençeyle horon da oynayıp tepkilerini sürdüren grup, gölü besleyen Solaklı Deresi’ne inerek, temsili kaleye ellerindeki futbol toplarını atarak bordo mavili kulübün kendi kalesine gol attığını söyledi.

‘UZUNGÖL TRABZONSPOR’UN KALESİDİR’

Kalabalık adına açıklama yapan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, "Trabzonspor, bu projeyi gündeme getirdiğinde doğa kıyımı ile elde edilecek gelirin sporun ruhuyla bağdaşmaması nedeniyle hem Trabzon’da hem de deplasman maçlarında taraftarların yoğun protestosuyla karşılaşmış, taraftarlarının arzusu doğrultusunda projeyi atıl bırakmıştır. 2018 yılına gelindiğinde ise Bordo Mavi Enerji adlı şirketin adresi Trabzon Ortahisar’dan, İstanbul Bakırköy semtine taşınmış, 2021 yılında ise şirketin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu da değişmiştir. Şu an Trabzonspor’un bu şirkette var olup olmadığı bilinmemektedir. Bu projenin arakasında ister Trabzonspor olsun, ister olmasın bizim için değişen bir şey de yoktur. Biz Uzungöl’de HES istemiyoruz. Bu projeden vazgeçilmesi için hukuk içinde her türlü meşru hakkımızı kullanacağımızı da ilan ediyoruz. Başka Uzungöl yok. Her derede HES’ler var ama bu ülkede başka Uzungöl yok. Uzungöl, Trabzonspor’un kalesidir. Trabzonspor, bu projeyle kendi kalesine gol atmıştır” dedi.

‘UZUNGÖL’E HES AKIL TUTULMASIDIR’

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Abdullah Özen de projeye tepki göstererek, “50 yıllık turizm birikimini, bir firmanın kar etme amacına yönelik HES projesi için yöneticilerimiz bugün sınıfta kalmıştır. Özel Çevre Sınırı’nın sıfırında, SİT, afet ve yaşam alanlarının içerisinde ve Doğu Karadeniz'in turizmdeki çekim merkezinde bu HES projesine izin vermek ‘akıl tutulmasıdır’. Hukuki olarak daha önceden kazanılmış davamızı yeniden yeniledik; hukuki olarak Yargıtay’ın durdurma kararını bekliyoruz. Siyasetçiler, bürokratlar ve yöneticilerimizin bu hassasiyetlerimizi dikkate almasını bekliyoruz. Hem hukuki hem de toplumsal olarak mücadelemiz sürecek” diye konuştu.