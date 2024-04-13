Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı

Kemah ilçesinde bir kişi arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurdu. Ölen kurdu yakan kişi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kısa sürede su kişinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.