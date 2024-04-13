- Asayiş

Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde köpeklerine boğdurduğu kurdu yakan kişi gözaltına alındı.

Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı mask
Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı
Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı
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Kemah ilçesinde bir kişi arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurdu. Ölen kurdu yakan kişi ile ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kısa sürede su kişinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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13 Nis 2024 - 14:10 DHA Erzincan- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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