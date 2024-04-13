13 Nis 2024 - 14:09 - Gündem

Burdur'da trafik yoğunluğu

Dokuz günlük ramazan bayramı tatilini Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçirenler, dönüş güzergahındaki Burdur- Ankara karayolunda araç trafiği oluşturdu.