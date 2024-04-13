Burdur'da trafik yoğunluğu

Tatilin son gününü beklemeden eve dönmek için yola çıkanlar, Burdur- Ankara D-650 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan ekipler de sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.