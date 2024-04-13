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Burdur'da trafik yoğunluğu

Dokuz günlük ramazan bayramı tatilini Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçirenler, dönüş güzergahındaki Burdur- Ankara karayolunda araç trafiği oluşturdu.

Burdur'da trafik yoğunluğu
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Tatilin son gününü beklemeden eve dönmek için yola çıkanlar, Burdur- Ankara D-650 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan ekipler de sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

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13 Nis 2024 - 14:09 DHA Burdur- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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