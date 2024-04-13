Teleferik kazasında, 137'si kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'daki teleferik kazasında yaralananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan, 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Kabinlerde mahsur kalıp, kurtarılan 68 kişi ise ambulansta yapılan sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti" ifadelerini kullandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.