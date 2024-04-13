Teleferik kazasında, 137'si kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'daki teleferik kazasında yaralananlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan, 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralanan 17 kişi hastanelere nakledilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Kabinlerde mahsur kalıp, kurtarılan 68 kişi ise ambulansta yapılan sağlık kontrollerinden sonra hastane nakline ihtiyaç duymadıklarını belirtti" ifadelerini kullandı.