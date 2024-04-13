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Arabanın üstüne çöp attılar

Siirt'te mahalleli, konteynerin önüne park eden otomobilin üzerine çöp atıp, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Arabanın üstüne çöp attılar mask
Arabanın üstüne çöp attılar
Arabanın üstüne çöp attılar
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Siirt Bahçelievler Mahallesi Edip Turan Caddesi’nde meydana gelen olayda, çöplerini atmaya giden mahalleli, plakası öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün, aracını konteynerin önüne park ettiğini gördü. Mahalle halkından bazıları, çöplerini otomobilin üzerine atıp cep telefonuyla görüntüleyerek, sürücüye tepki gösterdi.

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13 Nis 2024 - 13:57 DHA Siirt- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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