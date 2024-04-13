İnşaat temelinde toprak kaydı: 1 yaralı

Olay, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Gümüşsuyu Mahallesi'nde iddiaya göre temeli atılan inşaatta dün akşam çalışan iş makinası su borusunu patlattı. Bu sabah bir işçi patlayan su borusundan akan suyu durdurmaya çalışırken, toprak kaydı. İşçinin vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.