- Asayiş

İnşaat temelinde toprak kaydı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda temeli atılan inşaatta toprak kaydı. Vücudunun bir kısmı toprak altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerince kurtarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü.

İnşaat temelinde toprak kaydı: 1 yaralı
İnşaat temelinde toprak kaydı: 1 yaralı
+4
Video için play'e tıklayın

Olay, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Gümüşsuyu Mahallesi'nde iddiaya göre temeli atılan inşaatta dün akşam çalışan iş makinası su borusunu patlattı. Bu sabah bir işçi patlayan su borusundan akan suyu durdurmaya çalışırken, toprak kaydı. İşçinin vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

# İnşaat, İşçi, bir, etti, Polis, Sağlık, olay, çalışan, itfaiye

13 Nis 2024 - 13:49 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL