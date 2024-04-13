Parkta birbirlerini bıçakladılar

Konya'da Yediler Parkı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, parkta karşılaşan Suriye uyruklu Mustafa El Süleyman ve Abdurrahman El Muhammed, bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Çıkan bıçaklı kavgada taraflar birbirlerini göğüslerinden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Konya Numune ve Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Suriyeli 2 kişinin başkaları tarafından yaralandığı düşünüldü. Ancak polis, çevredekilerin ve Abdurrahman El Muhammed'in ifadesini aldıktan sonra birbirlerini bıçakladıkları ortaya çıktı. Yaralılardan Mustafa El Süleyman tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Abdurrahman El Muhammed'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.