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Parkta birbirlerini bıçakladılar

Konya'da, kavgada ağır yaralanan Mustafa El Süleyman (20) ile Abdurrahman El Muhammed'in (16) birbirlerini bıçakladıkları ortaya çıktı. Hastanede tedavi altında olan El Süleyman, bu sabah hayatını kaybetti.

Parkta birbirlerini bıçakladılar mask
Parkta birbirlerini bıçakladılar
Parkta birbirlerini bıçakladılar
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Konya'da Yediler Parkı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, parkta karşılaşan Suriye uyruklu Mustafa El Süleyman ve Abdurrahman El Muhammed, bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Çıkan bıçaklı kavgada taraflar birbirlerini göğüslerinden ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Konya Numune ve Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Suriyeli 2 kişinin başkaları tarafından yaralandığı düşünüldü. Ancak polis, çevredekilerin ve Abdurrahman El Muhammed'in ifadesini aldıktan sonra birbirlerini bıçakladıkları ortaya çıktı. Yaralılardan Mustafa El Süleyman tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Abdurrahman El Muhammed'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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13 Nis 2024 - 13:07 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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