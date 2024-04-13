- Asayiş

Taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı

Şırnak’ta kamu görevlisi Z.Ç., yolda yürüyen kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla kalabalık grup tarafından darbedildi. Z.Ç., tedavisinin ardından açığa alındı.

Taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı mask
Taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı
Taciz iddiasıyla darbedilen kamu görevlisi açığa alındı
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Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Dicle Mahallesi Orman Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen kamu görevlisi Z.Ç., yolda gördüğü evli ve tanımadığı bir kadına arkasından sarıldı. Tacize uğrayan kadın, bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Olay yerine toplananlar, Z.Ç.’yi darbederek yaraladı. Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek, Z.Ç.’yi kalabalığın elinden kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Z.Ç., tedavisinin ardından Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Z.Ç.’nin açığa alındığı belirtilirken, 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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13 Nis 2024 - 13:06 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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