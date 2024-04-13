Kayıp balıkçı sualtı robotuyla aranıyor

Adana Kozan ilçesi Andırap mevkisinde meydana geldi. Bayram ziyareti için Ankara'dan Adana'nın Kozan ilçesine gelen 3 çocuk babası Oktay Sarıtiken, balık tutmak için Kavşak Bendi Barajı Gölü'ne gitti. Gölün kıyısına yaklaşan Sarıtiken, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Çevredekilerin sudan çıkaramadığı Sarıtiken, kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Sarıtiken'in bulunması için gölde çalışma başlatıldı. Saatlerce aranan Sarıtiken'i arama çalışmalarına geç saatlerde ara verildi. Dün sabah erkenden yeniden göle gelen ekipler, aramalara tekrar başladı. Yaklaşık 30 metre derinliği olan barajda akıntının hızlı olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı. Yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Bugün yeniden arama kurtarma çalışması başlatılan bölgede jandarma ekipleri özel olarak bölgeye gönderilen 50 metre derinliğe inebilen su altı robotu kullanmaya başladı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, Kozan Belediyesi bünyesinde kurulu AKOM ekipleri ile gölette arama çalışmaları sürdürürken, Sarıtiken'in ailesi, gelecek haberi bekliyor.