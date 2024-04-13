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'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısından dolayı gözaltına alındı

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, Sosyal medyada paylaşılan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla ilgili Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' yazısından dolayı gözaltına alındı mask

  Sosyal medyada paylaşılan 'Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı' başlıklı yazıyla ilgili Evren Barış Yavuz gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazıyla ilgili resen soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturması sonrası yazıyı yazdığı öne sürülen Evren Barış Yavuz'u 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlarından gözaltına aldı. Yavuz, işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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13 Nis 2024 - 12:43 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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