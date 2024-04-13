- Asayiş

Alev alan motosikletin sürücüsü öldü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışarak alev alan motosikletin sürücüsü Sabatullah Karataş (28), hayatını kaybetti.

Alev alan motosikletin sürücüsü öldü mask
Alev alan motosikletin sürücüsü öldü
Alev alan motosikletin sürücüsü öldü
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Olay, sabah saatlerinde Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Sabatullah Karataş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürüklenerek alev aldı. Alevlerin üzerine sıçradığı sürücü Karataş'a çevredekiler müdahale etti. Ancak Karataş, hayatını kaybetti. Karataş’ın cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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13 Nis 2024 - 12:34 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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