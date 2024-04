Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni, Adana’da düzenlenen etkinlikle başlattı. Bakan Ersoy, “Adana’da 30 noktada etkinlikler olacak ve yaklaşık 500’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Adana’da bin sanatçı, Türkiye genelinde 40 bin sanatçı katılacak. 8 ayda 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek. Bundan sonra hem katılan şehir sayısını hem de katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 13 Nisan’dan 10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, 8 aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla ülkeye bir festival iklimi yaşatacak. Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve festival bünyesine dahil edilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Adana’da başladı. Adana Müze Kompleksi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ersoy, 4 yıl önce başlatılan kültür yolculuğuna Anadolu’nun 7 farklı bölgesi ve 16 şehirde devam edildiğini belirterek, “İnşallah, 2028’de 35 şehirde Kültür Yolu Festivali’ne dahil ettiğimiz yeni şehirlerle devam ediyor olacağız. Kültür Yolu Festivali, birçok farklı amaca hizmet ediyor. Öncelikli olarak her yaş grubundan, her kesimden vatandaşımıza sanatın her türlüsünü etkin ve yoğun bir şekilde rahat erişimini sağlayacak şekilde organize ediyoruz. Festivalin gerçekleştirildiği şehrin, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada derinliğini artırmak ve markalaşmasını sağlamak ise bir diğer hedefimiz. Aynı zaman hem kültür hem de sanatın desteklenmesini de sağlıyor, dolayısıyla sanatçılarımıza da destek olmuş oluyoruz. Mevcut devam eden festivallerle de etkileşim içinde olmaya özen gösteriyoruz ve onları da Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası haline getiriyoruz” diye konuştu.

8 AY SÜREN FESTİVAL ZİNCİRİ

Bugün başlayan Kültür Yolu Festivali’nin, 8 ay boyunca festival zinciri oluşturacağını kaydeden Bakan Ersoy, “Portakal Çiçeği Karnavalı’nın yanı sıra diğer şehirlere baktığımızda Gaziantep’te Uluslararası Gastronomi Festivali, Konya’da Mistik Müzik Festivali, Nevşehir’de Kapadokya Balon Festivali’yle beraber festivallerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Adana’nın önemi, festival zincirinin buradan başlıyor olması. Sonra Şanlıurfa, ardından Bursa ve Samsun’a oradan Trabzon, Van, Erzurum, Çanakkale, Ankara, Diyarbakır’da devam ettikten sonra Antalya’da son bulacak 8 aylık bir festival zincirinden bahsediyoruz. Burada önemli olan bu yıl festival bünyesine dahil ettiğimiz 4 yeni şehir, dikkat çekiyor” dedi.

‘ADANA’DA 500’E YAKIN ETKİNLİK GERÇEKLEŞECEK’

Festival dahilinde Adana’da gerçekleştirilecek etkinliklere değinen Bakan Ersoy, “Özellikle Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda sahneler kurduk. Bu sahnelerimizde Türkiye’nin önemli sanatçıları konserler verecek. 30 noktada etkinlikler olacak ve yaklaşık 500’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Adana’da bin sanatçı, Türkiye genelinde 40 bin sanatçı katılacak. 8 ayda 7 bine yakın etkinlik gerçekleşecek. Adana’da ayrıca 18 metre yüksekliğinde holofluks gösterisi olacak. Atatürk olmazsa olmazımız. Atatürk Kültür Yolu’nda bir dijital performansı da karnaval sırasında sanatseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. 7’den 70’e her kesimden vatandaşımıza hitap eden birçok etkinlikle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Kültür Yolu Festivali 8 ay boyunca dünyada en uzun süreli, en fazla sanatçı ve katılımcısıyla bir marka haline geldi. Bu nedenle artık uluslararası kurum ve kuruluşlara daha fazla yer veriyoruz. Bundan sonrada bu şekilde devam edeceğiz. Hem katılan şehir sayısını hem de katılımcı sayısını artırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla festival kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi.