Şişili'de silahlı saldırı

Şişli, Kuştepe Mahallesinde 1 Nisan Pazartesi günü meydana gelen olayda bir minibüsten açılan ateş sonucu Rıdvan Özyer, hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada bir güvenlik kamerasının saldırı anını görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin minibüsle olay yerine gelerek ateş açtıkları ardından hızla kaçtıkları görüldü.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Görüntüleri inceleyen ekipler, saldırının şüphelileri olduğunu tespit ettiği Furkan A.(19), Maruf A.(19) 'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 Makineli tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek, 3 makineli tüfek şarjörü, çok sayıda mermi, 2 kar maskesi ele geçirildi. Polisin sürdürdüğü operasyonlarda saldırının diğer şüphelileri Mahmut T.(19) ile Muhammed Furkan D.(21)’in de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

ALACAK VERECEK MESELESİYMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini itiraf ettiler. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.