Ankara Kulübü’nde Bayram coşkusu

Zehra ÖNEN

Ankara Kulübü Derneği’nde Ramazan Bayramının 3. günü düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreni, geniş katılımla gerçekleşti.

Genel Başkan Dr. Metin Özaslan’ın ev sahipliğinde, Onursal Başkan Dr. Bülent Kalıpçı’nın da hazır bulunduğu Ankara Kulübü Derneği camiasının Ankara Konağı’nda yoğun ve coşkulu katılımıyla gerçekleşen program; bayram sevincini, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Ankara Konağı Başkent Salonu’ndaki bayramlaşma töreninde konuşan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, kurulları ve şubeleri dahil törene katılım gösteren Seymen ve Bacıerenlerin yoğunlukta olduğu tüm dernek üyelerinin ve konukların Ramazan Bayramını kutladı.

SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ

Bayram coşkusunu hep bir arada yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özaslan, “Vakit ayırdınız, bugün burada Ankara Kulübü ailesi olarak bir araya geldik ve geleneksel bayramlaşma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Sizleri genel merkezimizde ağırlamanın ve bayram coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan Bayramının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Sevgi, saygı ve hoşgörü duyguları içerisinde birlik ve beraberlik, sağlık ve huzurla nice bayramlarda birlikte olalım inşallah.” dedi.

Konuşmasının devamında, Ankara Kulübü Derneği çatısı altında bir arada birlik ve bütünlük içerisinde Ankara’nın tarihsel değerlerine sahip çıktıklarının altını çizen Özaslan, derneğin faaliyetleri ve gelecek hedefleri ile ilgili özet niteliğinde bir bilgilendirmede bulundu.

BACIERENLERİN GÖSTERİSİ

Ankara Kulübü Derneği Onursal Başkanı Dr. Bülent Kalıpçı da törendeki konuşmasında tüm katılımcıları selamlayarak, herkesin Ramazan Bayramını kutladı. Kalıpçı, kuruluşunun talimatını Atatürk’ün verdiğini anımsattığı Ankara Kulübü Derneği’nin Ankara’nın tarihi kültürel değerlerinin yaşatılması adına kamu yararına çok önemli sorumluluklar üstlendiğine değindi.

Ankara Kulübü Derneği’nin geleneksel bayramlaşma töreninde, konuşmaların ardından Ramazan Bayramı duası yapıldı. Program, sazlı sözlü seslendirilen türküler ve Seymen -Bacıeren oyunları ile devam etti.