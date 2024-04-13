- Asayiş

Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü

Pendik'te eski boksör Engin K. dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Karanlık, Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.

Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü
Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü
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Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin K. dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldiler. Bir süre evde oturduktan sonra Engin K. lavaboya gitti. İddiaya göre, lavabadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Engin K., Güler'i konuşmak için kapıya davet etti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin K. İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin K. Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN SONRA EVDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.

"BAĞIRIŞMA SESLERİ DUYDUM"

Mahalle sakini Fatih Aydın, "Saat 02.00 sıralarında bağırışma sesleri duydum. Kadın heralde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksçu gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım" dedi.

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13 Nis 2024 - 10:45 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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