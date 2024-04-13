Aşti Ankaray bağlantı tüneli yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mutlu kavuşmaların ve anların yaşandığı AŞTİ’yi estetik dokunuşlarla daha modern ve konforlu hale getirecek projeleri hayata geçiriyor. Belediye iştiraki olan BUGSAŞ ve İnovatif Teknoloji AŞ iş birliğiyle yürütülen ‘AŞTİ Ankaray Bağlantı Tüneli Teknolojik Dönüşüm ve Restorasyon Projesi’ tamamladı. Proje kapsamında gelen ve giden yolcu katına ulaşımı sağlayan tünel baştan aşağıya yenilendi.

AŞTİ’yi baştan aşağıya yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de AŞTİ Ankaray bağlantı tünelini daha modern daha keyifli ve göze hitap eden bir görünüme kavuşturdu. Bin 100 metrekarelik alandaki elektrik ve aydınlatma sistemleri en ince ayrıntısına kadar yenilendi. Duvarlara yerleştirilen 19 adet led ekranda akvaryum, doğa ve hayvan temalarının yanı sıra ABB’nin hayata geçirdiği projeler ile firma reklamlarına yer verildi.

İnovatif Teknoloji AŞ Teknik Müdürü Doğuş Kalkan gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“AŞTİ Ankaray Bağlantı Tüneli Teknolojik Dönüşüm ve Restorasyon Projesi’ni tamamladık. Alan tamamen restore edildi, bin 100 metrekare civarında bir alan. Elektrik ve aydınlatma sistemleri yenilendi. Aynı zamanda 19 tane mecra oluşturuldu burada. Bu mecraların 7 tanesi yüksek kaliteli led ekranlarla donatıldı. Bu alanda seyahat teması kullandık. Burada Ankara’nın vizyonunu lanse etmeye çalıştık. Ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

BAŞKENTLİLERDEN TAM NOT

Yıllardır tek bir çivinin dahi çakılmadığı ve kendi kaderine terk edilen AŞTİ’nin yeni halini gören Başkentliler yapılan yenileme ve düzenleme çalışmalarına tam not verdi. Işıl ışıl bir alanda otobüs peronlarına ulaşan Başkentliler gerçekleştirilen çalışmalar için ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti:,

-Mehmet Aydın: “Burası bu şekilde çok hoşuma gitti. Daha önce bu şekilde değildi. Görüntü olarak çok hoş bir hava verdi AŞTİ’ye. Eskiden hiç iyi değildi şu anda güzel bir ferahlık var. Mansur Başkanımız güzel hizmetler yapıyor, kendisine çok teşekkür ederiz.”

-Hakkı Tokmakçı: ”Yapılan iş çok güzel daha ne olsun… Buranın eski halini çok iyi biliyorum. Şuan içeriye girdiğin zaman rahat bir ortam. Çok güzel olmuş herkes rahat rahat gidip geliyor.”

-Ela Akdemir: ”Şuan ki çalışma çok güzel, önceden çok kalabalık ve tıklım tıklımdı. Bu halini çok beğendim. Şuan burası aydınlık ve ferah, aydınlatmalar ortamı ferahlatıyor.”