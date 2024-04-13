13 Nis 2024 - 10:37 - Gündem

Bolu'da bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde gece saatlerinde durma nokta noktasına gelen ulaşım, sabah saatlerinde normale döndü. Otoyolun her iki yönünde de sürücüler aksama olmadan yollarına devam etti.