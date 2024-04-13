Bolu'da bayram dönüşü yoğunluğu

Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler gece saatlerinde araç yoğunluğuna neden oldu. Otoyolun bazı kesimlerinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Gece saatlerinde yaşanan yoğunluğun ardından sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde ulaşım normale döndü. Otoyolun İstanbul yönünde yoğunluk yaşanmazken sürücüler boş olan yollar nedeniyle ulaşımda aksama yaşamadan ilerledi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.