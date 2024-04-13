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Bolu'da bayram dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde gece saatlerinde durma nokta noktasına gelen ulaşım, sabah saatlerinde normale döndü. Otoyolun her iki yönünde de sürücüler aksama olmadan yollarına devam etti.

Bolu'da bayram dönüşü yoğunluğu mask
Bolu'da bayram dönüşü yoğunluğu
Bolu'da bayram dönüşü yoğunluğu
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler gece saatlerinde araç yoğunluğuna neden oldu. Otoyolun bazı kesimlerinde araç yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Gece saatlerinde yaşanan yoğunluğun ardından sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde ulaşım normale döndü. Otoyolun İstanbul yönünde yoğunluk yaşanmazken sürücüler boş olan yollar nedeniyle ulaşımda aksama yaşamadan ilerledi.

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13 Nis 2024 - 10:37 DHA Bolu- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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