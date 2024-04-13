13 Nis 2024 - 10:36- Dünya G:

Alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı

Avustralya’nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde bugün bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis bir kişinin vurulduğunu, birden fazla kişinin bıçaklandığını açıkladı.

Alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı mask

Avustralya’nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde bugün bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis bir kişinin vurulduğunu, birden fazla kişinin bıçaklandığını açıkladı. Yerel medya ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Polis olayla ilgili “Bondi Kavşağı'nda bir erkeğin vurulmasının ardından kritik olay meydana geldi. Saat 16.00'dan hemen önce (13 Nisan 2024 Cumartesi), birden fazla kişinin bıçaklandığına dair ihbarların ardından Westfield Bondi Kavşağı'na acil servisler çağrıldı. Vatandaşların bölgeden uzak durması isteniyor” açıklamasını yaptı. Bölgeden yayın yapan yerel medya organları, ağır silahlı polislerin olay yerine intikal ettiğini belirterek alışveriş merkezinden insanların kaçtığını duyurdu. Olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

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13 Nis 2024 - 10:36 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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