Alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı

Avustralya’nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde bugün bıçaklı saldırı meydana geldi. Polis bir kişinin vurulduğunu, birden fazla kişinin bıçaklandığını açıkladı. Yerel medya ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.
Polis olayla ilgili “Bondi Kavşağı'nda bir erkeğin vurulmasının ardından kritik olay meydana geldi. Saat 16.00'dan hemen önce (13 Nisan 2024 Cumartesi), birden fazla kişinin bıçaklandığına dair ihbarların ardından Westfield Bondi Kavşağı'na acil servisler çağrıldı. Vatandaşların bölgeden uzak durması isteniyor” açıklamasını yaptı. Bölgeden yayın yapan yerel medya organları, ağır silahlı polislerin olay yerine intikal ettiğini belirterek alışveriş merkezinden insanların kaçtığını duyurdu. Olayda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.