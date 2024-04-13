İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kurtarma çalışmalarının görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaşarak, " Antalya'da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
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Teleferik kazasında yaralı sayısı artıyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki teleferik kazasında mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişinin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.