Güney Kore'den Tayvan'a deprem yardımı

Tayvan’ın doğu kıyılarında 3 Nisan günü 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 800’den fazla kişi ise yaralanmıştı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada “Tayvan'a deprem sonrası yeniden yapılanma konusunda yardım etmek amacıyla 500.000 ABD Doları tutarındaki cömert ve zamanında bağış için Güney Kore'ye içtenlikle teşekkür ediyoruz. Demokrat komşumuzun sıcak sempatisi ve pratik desteği derinden etkiledi” denildi. Tayvan’ın doğu kıyılarında özellikle sahil yollarında bulunan tüneller deprem sebebiyle çökmüş ve dağlık iç kesimlerde toprak kaymaları meydana gelerek yolları tıkanmıştı.