- Dünya

Güney Kore'den Tayvan'a deprem yardımı

Güney Kore, Tayvan’daki 7.4 büyüklüğündeki depremde meydana gelen hasar sonrası ülkenin yeniden yapılanması için 500 bin dolar yardım gönderdi.

Güney Kore'den Tayvan'a deprem yardımı mask
Güney Kore'den Tayvan'a deprem yardımı
Güney Kore'den Tayvan'a deprem yardımı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Tayvan’ın doğu kıyılarında 3 Nisan günü 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 800’den fazla kişi ise yaralanmıştı. Tayvan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada “Tayvan'a deprem sonrası yeniden yapılanma konusunda yardım etmek amacıyla 500.000 ABD Doları tutarındaki cömert ve zamanında bağış için Güney Kore'ye içtenlikle teşekkür ediyoruz. Demokrat komşumuzun sıcak sempatisi ve pratik desteği derinden etkiledi” denildi. Tayvan’ın doğu kıyılarında özellikle sahil yollarında bulunan tüneller deprem sebebiyle çökmüş ve dağlık iç kesimlerde toprak kaymaları meydana gelerek yolları tıkanmıştı.

# ISE, için, Nisan

13 Nis 2024 - 10:17 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL