Denizciler için işitsel rüzgar ölçer

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Alperen Süngü (17) ve Azra Nur Akar'ın (17) müzik öğretmenleri Mustafa Durgun ile hazırladıkları 'Rüzgarın Notası' adlı işitsel rüzgar ölçer projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından onaylandı. Denizcilere kolaylık sağlanmasının hedeflendiği proje kapsamında tasarlanan işitsel rüzgar ölçer, rüzgarın şiddeti ve hızını müzik notalarıyla bildiriyor.

Proje kapsamında öğrenciler plastik kaşık, küçük bir hoparlör, elektronik devreler ve elektrik kabloları kullanarak işitsel rüzgar ölçer tasarladı. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı'nın desteğiyle tasarlanan işitsel rüzgar ölçer projesi TÜBİTAK tarafından onaylandı.

'GÖRSEL DEĞİL, İŞİTSEL RÜZGAR ÖLÇER TASARLADIK'

Denizciler için kolaylık sağlamanın amaçlandığı projeyle ilgili bilgi veren Müzik Öğretmeni Mustafa Durgun, "Normalde rüzgar ölçerler görsel olarak kullanılan araçlarken, biz bu aleti işitsel olarak tasarladık. Böylece yelkenli teknelerde, gemilerde ve yelkenli tekne yarışlarında işitsel rüzgar ölçerler ile rüzgarın hızını anlayabilmeyi ve buna göre hareket edebilmeyi mümkün kılmayı amaçladık. Yaptığımız alet ile rüzgar hızı olan her bir knot'ı, müzik notası ile adlandırdık. Yapmış olduğumuz işitsel rüzgar ölçer rüzgarın hızına göre nota ve vuruş sesleri çıkarıyor. Böylece yelkenli tekneler, gözlerini deniz yolundan ayırmadan da işitsel olarak nota sesini duyduğunda hangi rüzgarın hangi hızda estiğini çok rahatlıkla anlayabilirler. Herhangi bir odaklanmaya gerek kalmadan sesleri duyarak hareket edebilirler. Projemiz TÜBİTAK'tan onay aldı ve mayıs ayında İzmir'de sergilenmesini bekliyoruz" dedi.

'BÖLÜMÜMÜZ DENİZCİLİK OLDUĞU İÇİN BU PROJEYİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEDİK'

Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisi ve projenin kurucularından olan Alperen Süngü, "Mustafa Hocamızın bu fikri bize anlatıp yol göstermesiyle projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Bölümümüz gereği mekatronik, mekanik, yazılım ve elektronik gibi dersleri aldık. Daha sonra bu fikri hayata geçirmek için çalıştık. Alet, rüzgar hızını önce elektriksel sinyallere dönüştürüyor, bu sinyaller daha sonra önceden yazılımını yaptığımız kart sayesinde eşik değerlerine göre kategorize edilip, ses sinyallerine dönüştürülüyor. Böylece işitsel olarak rüzgarın hızını anlamamız sağlanıyor. Bölümümüzde denizcilik olduğu için böyle bir projeyi gerçekleştirmek istedik" diye konuştu.

'ONAY ALMASINA SEVİNDİK'

Projenin bir diğer kurucusu Azra Nur Akar ise, "Projeyi geliştirirken ilk araştırmalarımız çok yol gösterici oldu. Diğer rüzgar ölçer araçlarını araştırarak, yola çıktık. TÜBİTAK'tan onay alması bizi çok sevindirdi. Ayrıca bu projenin denizcilikte yaygınlaşmasının fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü açık denizde seyir unsurlarından bir an bile olsa gözümüzü ayırmak ve dikkatimizin dağılması belli zorluklara yol açabilir. Bu yüzden de görsel rüzgar ölçer cihazlarından çok işitsel rüzgar ölçerleri hayata geçirmek önemli olabilmektedir. Projemizin mayıs ayında TÜBİTAK'ta sergilenecek olması çok önemli. Bu sayede belki projemizi daha çok duyurabiliriz" ifadelerini kullandı.