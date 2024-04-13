Konya'da otomobil devrildi

Konya, Beyşehir'de Muhammet U. idaresindeki 70 AJ 992 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolunun 10. kilometresi Çiftlik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Otomobilin balçık olan sazlık alanda su birikintisine devrildiği ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Muhammet U. ile eşi Merve U. ve çocukları K.S.U. (4) ve Y.M.U. (1) otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıarak ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.