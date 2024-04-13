- Asayiş

Konya'da otomobil devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin sazlık alandaki su birikintisi üzerine devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Konya'da otomobil devrildi mask

Konya, Beyşehir'de Muhammet U. idaresindeki 70 AJ 992 plakalı otomobil, Beyşehir-Isparta kara yolunun 10. kilometresi Çiftlik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Otomobilin balçık olan sazlık alanda su birikintisine devrildiği ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Muhammet U. ile eşi Merve U. ve çocukları K.S.U. (4) ve Y.M.U. (1) otomobilden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıarak ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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13 Nis 2024 - 10:01 AA Konya- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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