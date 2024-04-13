'Atatürk en büyük zaafım'

Olay, 6 Ocak'ta Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğinde meydana geldi. Evde beslediği kedisini, eşi ve çocuğuyla veterinere götüren Bülent Yılmaz, iddiaya göre, eşine kedilere çok para harcadığını söyleyip hakaret etti. Veteriner teknikeri Melek Nida Şahin, küfürleri duymazdan gelip masasına oturdu. Yılmaz, bir süre sonra Şahin'in duvarında asılı Atatürk portresine bakarak hakaret ve küfretmeye başladı. Şahin'in, Yılmaz'ı uyarmasıyla aralarında tartışma çıktı. Şahin, cep telefonu kamerasıyla Yılmaz'ın Atatürk'e ettiği küfürleri kaydetti. Telefona bakıp küfürlerine devam eden Yılmaz, Şahin'i de darbetti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, Yılmaz'ı gözaltına aldı. İfadesinde, Atatürk'ü çok sevdiğini, ancak yakın zamanda geçirdiği ameliyat nedeniyle kullandığı ilaçların etkisinde bulunduğunu ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen şüpheli, tutuklandı.

'TEHDİT MESAJLARI ALDIM'

Tutukluluğun ardından şüphelinin dosyası ilk olarak uzlaştırmaya gitti. Yılmaz, uzlaşma talebinde bulundu Şahin, süreç boyunca uzlaşmayı reddetti. Şahin, "Uzlaşma talebi geldi ama ben hiçbir şekilde istemedim. Şahsıma yapılandan ziyade bu ülkenin kurucusuna yapılmış çok büyük bir saygısızlık varken uzlaşamam. Mustafa Kemal Atatürk, bu dünyadaki en büyük zaafım. Bu şahıs kafasına göre kadınlara, değerlere hakaretlerde bulunup elini kolunu sallayarak gezmemeli. Çok zor bir süreç yaşadım. Sosyal medyadan tehdit mesajları aldım. Korkudan yürüyemez hale geldim. Beni vurdurtacağını söylemişti. Ceza almasını istiyorum" diye konuştu.

'TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAĞIZ'

Şahin'in avukatı Selay Dağsuyu Dinçer ise olay sonrası müvekkilinde kalıcı psikolojik hasarlar meydana geldiğini belirterek, "Bundan ve Atatürk kırmızı çizgimiz olduğu için kesinlikle uzlaştırmadan yana olmadık. Uzlaştırma olumsuz sonuçlandı ve yakında iddianame hazırlanmış olacak. Şüpheli, tehdit hakaret, yaralama ve 'Atatürk'e hakaret'ten yargılanacak. Tutukluluğunun devamı için çabalayacağız. Kendisine tazminat davası da açacağız. Çünkü müvekkilim travma yaşayıp günlerce evinden çıkamamıştır. Psikolojik tedavi görmüştür" dedi.