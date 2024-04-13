AŞTİ ANKARAY bağlantı tüneli yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mutlu kavuşmaların ve anların yaşandığı AŞTİ’yi estetik dokunuşlarla daha modern ve konforlu hale getirecek projeleri hayata geçiriyor.

Belediye iştiraki olan BUGSAŞ ve İnovatif Teknoloji AŞ iş birliğiyle yürütülen ‘AŞTİ Ankaray Bağlantı Tüneli Teknolojik Dönüşüm ve Restorasyon Projesi’ tamamladı. Proje kapsamında gelen ve giden yolcu katına ulaşımı sağlayan tünel baştan aşağıya yenilendi.

BİN 100 METREKARELİK ALANDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

AŞTİ’yi baştan aşağıya yenileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de AŞTİ Ankaray bağlantı tünelini daha modern daha keyifli ve göze hitap eden bir görünüme kavuşturdu. Bin 100 metrekarelik alandaki elektrik ve aydınlatma sistemleri en ince ayrıntısına kadar yenilendi. Duvarlara yerleştirilen 19 adet led ekranda akvaryum, doğa ve hayvan temalarının yanı sıra ABB’nin hayata geçirdiği projeler ile firma reklamlarına yer verildi.

İnovatif Teknoloji AŞ Teknik Müdürü Doğuş Kalkan gerçekleştirilen çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “AŞTİ Ankaray Bağlantı Tüneli Teknolojik Dönüşüm ve Restorasyon Projesi’ni tamamladık. Alan tamamen restore edildi, bin 100 metrekare civarında bir alan. Elektrik ve aydınlatma sistemleri yenilendi. Aynı zamanda 19 tane mecra oluşturuldu burada. Bu mecraların 7 tanesi yüksek kaliteli led ekranlarla donatıldı. Bu alanda seyahat teması kullandık. Burada Ankara’nın vizyonunu lanse etmeye çalıştık. Ekip arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”