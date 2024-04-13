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2 bin 756 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür süren 'Çember-17' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firarinin yakalandığını açıkladı.

2 bin 756 firari yakalandı mask
2 bin 756 firari yakalandı
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde 4 gündür süren 'Çember-17' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firarinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik 'Çember-17' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 4 gün boyunca gerçekleştirilen yol aramaları, ev ve iş yeri baskınları ile kimlik kontrolleri sonucu arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalanarak adalete teslim edildi. Çeşitli suçlardan aranan firarilerin 2 bin 736'sının en fazla 5 yıldır, 14'ünün 5 ila 10 yıldır, 6'sının ise en az 10 yıldır arandığı belirlendi.

Operasyonlarda emeği geçen kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

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13 Nis 2024 - 09:27 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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