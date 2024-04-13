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"98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşanan teleferik kazasında 15 kabindeki 98 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

"98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir" mask
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yerlikaya açıklamasında," Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

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13 Nis 2024 - 08:44 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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