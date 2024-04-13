"98 kişi başarıyla tahliye edilmiştir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Yerlikaya açıklamasında," Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmaktadır. Gece arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştırmak için bölgeye aydınlatma ekipmanları sevk edilmiştir. Bölgeye AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, UMKE, STK ve itfaiye ekiplerinden toplam; 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç, 6 ambulans ile drone görevlendirilmiştir. Kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.