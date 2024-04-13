Bariyer'e çarptı, hayatını kaybetti

Kaza, 03.00 sıralarında Mecidiyeköy D-100 Karayolu, Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SG 8762 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ve arkasında bulunan kişi motosikletten düşerek savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Kazada, motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi ise kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.