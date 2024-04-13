- Asayiş

Bariyer'e çarptı, hayatını kaybetti

Şişli D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bariyer'e çarptı, hayatını kaybetti
Bariyer'e çarptı, hayatını kaybetti
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Kaza, 03.00 sıralarında Mecidiyeköy D-100 Karayolu, Beşiktaş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SG 8762 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ve arkasında bulunan kişi motosikletten düşerek savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Kazada, motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi ise kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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13 Nis 2024 - 06:43 DHA İstanbul/ Şişli- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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