Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İddiaya göre, Mehmet Aldanmaz ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıktı.
Burada kavgaya dönüşen olayda darbedilen Aldanmaz, bıçakla yaralandı.
Evinin önüne bırakılan Aldanmaz, ihbar üzerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aldanmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.