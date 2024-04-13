- Asayiş

Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kavgada bıçakla yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı mask
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İddiaya göre, Mehmet Aldanmaz ile evine gelen 3 kişi arasında, birlikte gittikleri Kurtbasan mevkisinde tartışma çıktı.

Burada kavgaya dönüşen olayda darbedilen Aldanmaz, bıçakla yaralandı.

Evinin önüne bırakılan Aldanmaz, ihbar üzerine gelen ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aldanmaz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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13 Nis 2024 - 05:13 AA Konya/ Karapinar- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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