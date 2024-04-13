- Asayiş

3 katlı apartmanda yangın

Zonguldak'ta, 3 katlı bir evin en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Muzaffer Kazancı (70), hastaneye sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını ilgiyle izledi.

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3 katlı apartmanda yangın
3 katlı apartmanda yangın
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Rüzgarlımeşe Sokak’ta 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairede yaşayan Muzaffer Kazancı, dumandan etkilendiği gerekçesiyle tedbir amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İtfaiye ekipleri yangınını söndürerek soğutma çalışması başlattı. Evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

VATANDAŞLAR SEYRETTİ

Ekiplerin yangınla mücadelesi sürerken cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Bazı sürücüler ilerlemeye çalışırken polise zor anlar yaşattı. Mahalle oturanların bazıları sokaktan bazıları da evlerinin balkon ve camlarından itfaiye ekiplerinin çalışmasını seyretti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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13 Nis 2024 - 05:10 DHA Zonguldak- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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