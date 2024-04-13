Boş arazide bebek cesedi bulundu

Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı. Bebeğin geçtiğimiz Pazar günün gömüldüğü öğrenildi. Bebeğin ölü doğduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.