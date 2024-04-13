- Asayiş

Boş arazide bebek cesedi bulundu

İstanbul Sancaktepe'de, ölü doğduğu iddia edilen bir bebek boş araziye gömüldü. Olayla ilgili olduğu belirlenen yabancı uyruklu anne ve baba gözaltına alındı.

Boş arazide bebek cesedi bulundu
Boş arazide bebek cesedi bulundu
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Olay, saat 17.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. Boş araziye bebek cesedi gömüldüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili yabancı uyruklu oldukları öğrenilen anne ve baba gözaltına alındı. Bebeğin geçtiğimiz Pazar günün gömüldüğü öğrenildi. Bebeğin ölü doğduğu iddia edilirken olayla ilgili inceleme devam ediyor. 

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13 Nis 2024 - 04:22 DHA İstanbul/ Sancaktepe- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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