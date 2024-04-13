Otomobil şarampole devrilip takla attı

Kaza, saat 20.15 sıralarında Safranbolu ilçesi Yörük köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne giden M.A.A.(65) yönetimindeki 78 ABS 820 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atarak savrulan demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü M.A.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. M.A.A’nın cansız bedeni itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak hastanenin morguna gönderildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.