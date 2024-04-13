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Otomobil şarampole devrilip takla attı

Karabük'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil şarampole devrilip takla attı
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Kaza, saat 20.15 sıralarında Safranbolu ilçesi Yörük köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük yönüne giden M.A.A.(65) yönetimindeki 78 ABS 820 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Taklalar atarak savrulan demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü M.A.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. M.A.A’nın cansız bedeni itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılarak hastanenin morguna gönderildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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13 Nis 2024 - 04:11 DHA Karabük/ Safranbolu- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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