Kadıköy'de 2 otomobil alev alev yandı

Olay, saat 00.00 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 PF 2024 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 34 LTF 48 plakalı otomobile de sıçradı. Alev alev yanan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.