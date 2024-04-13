- Asayiş

Kadıköy'de 2 otomobil alev alev yandı

Kadıköy'de park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, yanındaki bir başka araca da sıçradı. Yangın sonrası her iki araç da kullanılamaz hale geldi. Olay anları bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de 2 otomobil alev alev yandı
Kadıköy'de 2 otomobil alev alev yandı
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Olay, saat 00.00 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 PF 2024 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan 34 LTF 48 plakalı otomobile de sıçradı. Alev alev yanan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobiller kullanılamaz hale gelirken, o anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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13 Nis 2024 - 03:14 DHA İstanbul/ Kadiköy- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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