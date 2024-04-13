Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları( THY ) Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “TK-1766 Varşova- İstanbul seferini icra eden TC-JVS kuyruk kodlu Boeing 737 tipi uçağımız, Türkiye saatiyle 20.21’de havalandıktan sonra Bratislava FIR radar kontrolden gelen bomba ihbarı nedeniyle Bükreş’e acil iniş yapmıştır. Bükreş’e iniş sonrası 150 yolcumuz uçaktan tahliye edilmiş ve prosedür çerçevesinde ilgili otorite nezaretinde uçakta arama yapılmıştır. Yapılan aramalar neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmamış olup, ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır. Uçak, Bükreş’den 02.00’da 150 yolcusuyla havalanmış olup, 03.20’de İstanbul’a inişi planlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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Bomba ihbarı asılsız çıktı
THY'nin Varşova-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağına, Romanya Hava Sahası üzerinde bomba ihbarı yapıldı. Bu nedenle uçak, acil iniş için Bükreş Havalimanı'na yönlendirildi. Yapılan kontroller sonucunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.