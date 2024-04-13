- Gündem

Bakan Tunç'tan teleferik kazasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Tunç'tan teleferik kazasına ilişkin açıklama mask

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

" Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direktörlüğünün kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve titizlikle devam etmektedir. Önceliğimiz etkinliklerimize bir an önce ulaşılıyor. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Olayın nedenini ve sorumlularının belirlenmesi için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevli olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordineunda tüm ayrıntılarıyla sürdürülmektedir."

# Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya, konyaaltı, teleferik kazası, açıklama, olay, bir, sosyal, olarak, için

13 Nis 2024 - 02:23 Ankara- Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL