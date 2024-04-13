Bakan Tunç'tan teleferik kazasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

" Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direktörlüğünün kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve titizlikle devam etmektedir. Önceliğimiz etkinliklerimize bir an önce ulaşılıyor. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. Olayın nedenini ve sorumlularının belirlenmesi için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevli olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordineunda tüm ayrıntılarıyla sürdürülmektedir."