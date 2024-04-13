Anadolu Efes'in rakibi kim oldu?

EuroLeague'de normal sezonun 32'nci ve son haftasında Baskonia, deplasmanda karşılaştığı Virtus Bologna'yı 95-91 mağlup etti. Baskonia bu galibiyetin ardından kendine 8'inci sırada yer buldu ve Play-In'de Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Virtus Bologna ise normal sezonu 10'uncu sırada tamamlayarak Anadolu Efes'in rakibi oldu. Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı 16 Nisan Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı mağlup etmesi halinde Maccabi Tel Aviv - Baskonia maçının kaybedeniyle kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, İki maçı da kazanması halinde adını Play-Off'a yazdıracak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.