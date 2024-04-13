İki grup arasında bıçaklı kavga

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Yaşar kemal caddesinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Osman B. ile Yakup K., bıçak darbeleriyle çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.